Петербургский туроператор "Ника" сообщил о прекращении деятельности

Причиной тому стали несложившиеся отношения со страховой компанией.

Петербургский туристический оператор "Ника" заявил о прекращении деятельности. Как говорится на официальном сайте компании, 22 июня стало "черным днем в истории" туроператора, причиной стала невозможность исполнения обязательств.

На угасание работы компании повлияла пандемия коронавируса, отмененные путешествия туристов, неясное будущее туроператора и, как отмечается в сообщении на сайте, нежелание страховой компании "Ингосстрах" продлевать имеющийся договор об ответственности туроператора в сфере международного выездного туризма.

Поверьте, мы старались, как могли. До последней минуты мы были уверены, что справимся. Но текущая ситуация "загнала нас в угол". Невозможность совершить Вами поездки произошла не по нашей вине. Страховые компании не хотят страховать туроператоров выездного туризма, у них на этот счет свои соображения. туроператор "Ника"

Сотрудники фирмы отметили, что по состоянию на 22 июня клиенты туроператора защищены действующими договорами страхования по внутреннему и международному выездному туризму. Также "Ника" пообещала помочь путешественникам в получении страхового возмещения и выплат, городской офис будет работать, пока не решатся все вопросы клиентов. На туристическом рынке компания проработала 27 лет.

Стало известно, как сейчас выглядит туризм в Венеции.

Фото: pixabay