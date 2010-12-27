В Купчино вернулась петербурженка, которая потеряла память во время отпуска в Италии

Потерявшую память туристку из Петербурга, привезли благодаря помощи посольства

Жительница Фрунзенского района потеряла память в столице Италии. Россиянке пришлось обращаться в посольство, чтобы вернуться домой.

Обстоятельства, в ходе которых женщина потеряла память неизвестны. Сообщается, что туристка очнулась в одном из хостелов Рима. При себе у пострадавшей не было ни личных документов, ни денег.

Клич о пропаже человека поднял племянник, который остался в Петербурге. Мужчина заявил о том, что его тетя отправилась за границу в отпуск десять дней назад и перестала связываться с родными.

В настоящее время петербурженка благополучно добралась домой.