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В Купчино вернулась петербурженка, которая потеряла память во время отпуска в Италии
Сегодня, 14:45
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lesjasap
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В Купчино вернулась петербурженка, которая потеряла память во время отпуска в Италии

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Потерявшую память туристку из Петербурга, привезли благодаря помощи посольства

Жительница Фрунзенского района потеряла память в столице Италии. Россиянке пришлось обращаться в посольство, чтобы вернуться домой.
 
Обстоятельства, в ходе которых женщина потеряла память неизвестны. Сообщается, что туристка очнулась в одном из хостелов Рима. При себе у пострадавшей не было ни личных документов, ни денег. 
 
Клич о пропаже человека поднял племянник, который остался в Петербурге. Мужчина заявил о том, что его тетя отправилась за границу в отпуск десять дней назад и перестала связываться с родными. 
 
В настоящее время петербурженка благополучно добралась домой. 
Теги: италия , потеря памяти , рим , туризм
Категории: Новости СПб

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