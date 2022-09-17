Туристам сейчас на 100% безопасно посещать Шри-Ланку

Бандула Гунавардана рассказал, что ситуация в стране стабилизировалась.

Местный министр по транспорту Бандула Гунавардана в интервью для "РИА Новостей" рассказал о том, что в настоящее время находиться вы стране безопасно. Таким образом чиновник ответил на вопрос корреспондента о том, какие гарантии власти дают российским путешественникам при посещении острова. Эксперт напомнил, что за последние месяцы в стране произошли значительные политические перемены. В частносьи, бывший президент покинул свой пост. Однако на текущий момент парламент определился с новым лидером. Им стал бывший премьер-министр Шри-Ланки.

Он контролирует ситуацию. На острове спокойно, мирно, политическая ситуация стабилизируется. Что касается туризма, то он очень важен для нашей страны. Бандула Гунавардана, министр по транспорту

Эксперт добавил, что власти страны рады видять на своем острове путешественников из всех стран.

Власти Шри-Ланки извинились за арест самолета "Аэрофлота".

Фото и видео: Telegram / РИА Новости