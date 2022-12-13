Турция закрыла воздушное пространство для полетов из Армении

Турция закрыла собственное воздушное пространство для самолетов армянских авиакомпаний, которые совершают пассажирские или грузовые рейсы в третьи страны. Соответствующее заявление в эфире местного телеканала NTV сделал местный министр по иностранным делам Мевлют Чавушоглу.

Мы будем пускать самолеты в нашу страну при необходимости, но пролет лайнеров и частных джетов через наше пространство не позволим, пока продолжаются провокации...Если они не прекратят их, то мы пойдем на другие меры.

Мевлют Чавушоглу, глава МИД Турции