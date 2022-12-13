  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:00
149
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Турция закрыла воздушное пространство для полетов из Армении

0 0

Мевлют Чавушоглу рассказал о причинах такого решения со стороны Анкары.

Турция закрыла собственное воздушное пространство для самолетов армянских авиакомпаний, которые совершают пассажирские или грузовые рейсы в третьи страны. Соответствующее заявление в эфире местного телеканала NTV сделал местный министр по иностранным делам Мевлют Чавушоглу.

Мы будем пускать самолеты в нашу страну при необходимости, но пролет лайнеров и частных джетов через наше пространство не позволим, пока продолжаются провокации...Если они не прекратят их, то мы пойдем на другие меры.

Мевлют Чавушоглу, глава МИД Турции

Возвращение Россельхозбанка в SWIFT находится на повестке, заявил Чавушоглу.

Фото и видео: YouTube / Mevlüt Çavuşoğlu

Теги: армения, закрытие воздушного пространства, мевлют чавушоглу, мид, турция
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии