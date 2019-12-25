Турция ввела новые ограничения для туристов

В гостиницах запретят проводить массовые мероприятия после 10 вечера.

Минздрав Турции ввел новые ограничения для туристов, которые отдыхают в отелях. Решение принято в связи с увеличением числа заразившихся COVID-19. Об этом пишет газета Hürriyet.

Издание рассказывает, что губернатор Анкары Васип Шахин принял решение о распространении новых ограничений на гостиницы. Так, например, рестораны внутри отелей теперь смогут обслуживать исключительно постояльцев — в том числе им запрещено выдавать еду навынос.

Также в гостиницах запретят проводить массовые мероприятия после 10 вечера — например, концерты с живой музыкой или вечеринки.

Ранее Эрдоган ввел комендантский час и другие ограничения в Турции.

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