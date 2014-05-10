Турция решила восстановить дипотношения с Израилем

Мевлют Чавушоглу сообщил о процессе назначения посла в Тель-Авив.

Турция приняла решения назначить посла в Израиль и восстановить дипломатические отношения. Соответствующее заявление в рамках пресс-конференции в Анкаре сделал министр по иностранным делам Мевлют Чавушоглу.

Принято решение назначить посла в Израиль, от израильской стороны также пришел позитивный ответ в этом отношении. Скоро наша кандидатура будет представлена господину президенту. Мевлют Чавушоглу, глава МИД турции

Дипломат надеется на то, что запущенный процесс пройдет успешно для обеих сторон. Отношения между двумя государствами значительно ухудшились еще в 2010 году, когда был захвачен корабль "Мави Мармара". Силы спецназа еврейского государства перехватили судно, которое направлялось из Турции в палестинский анклав (сектор Газа). В мае 2018 года Анкара предложила послу Израиля в Турции покинуть страну. Этот инцидент связан с массовыми протестами в регионе на фоне 70-й годовщины с момента образования Израиля как страны.

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Фото и видео: YouTube / Mevlüt Çavuşoğlu