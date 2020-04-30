Причина — коронавирус.

В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что Турция временно приостановила реализацию сделки с Россией по С-400. Об этом сообщает официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын.

Была задержка из-за коронавируса, но это продолжится, как и было запланировано отметил он

Турция намерена завершить сделку к апрелю. Поставки С-400 из России начались ещё в июле прошлого года.

Напомним, что С-400 "Триумф" зенитный ракетный комплекс, который может уничтожить любые современные цели нападения.

Ранее мы сообщали о том, что Россия выступила против оружейного эмбарго ООН в отношении Ирана.

Видео: Youtube/ Минобороны России