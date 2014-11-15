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Турция остается кандидатом в ЕС, несмотря на заявку на членство в БРИКС

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Петер Стано оценил заявку Анкары на вступление в БРИКС.

Анкара остается кандидатом на членство в Европейский союз, несмотря на заявку на членство в БРИКС. Соответствующее заявление сделал официальный представитель министерства по иностранным делам Евросоюза Петер Стано на регулярном брифинге с журналистами в Брюсселе.  Иностранный дипломат указал на то, что у ЕС и Турции имеется общий таможенный союз, а также выгодные торговые отношения. 

Турция, как и любая другая страна, может решать, что лучше для нее, формировать альянсы и налаживать сотрудничество. Что касается отношений с ЕС, то Турция остается страной-кандидатом, что предусматривает некоторые ограничения.

Петер Стано, пресс-секретарь МИД ЕС

Напомним, что ранее новостное агентство Блумберг со ссылкой на собственные источники сообщило о том, что Турция подала заявку на вступление в БРИКС.

ЕС отправил Украине 1,4 миллиарда евро из доходов от российских активов.

Фото и видео:  European Commission

Теги: брикс, евроинтеграция, евросоюз, мид, петер стано, турция
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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