Турция остается кандидатом в ЕС, несмотря на заявку на членство в БРИКС

Петер Стано оценил заявку Анкары на вступление в БРИКС.

Анкара остается кандидатом на членство в Европейский союз, несмотря на заявку на членство в БРИКС. Соответствующее заявление сделал официальный представитель министерства по иностранным делам Евросоюза Петер Стано на регулярном брифинге с журналистами в Брюсселе. Иностранный дипломат указал на то, что у ЕС и Турции имеется общий таможенный союз, а также выгодные торговые отношения.

Турция, как и любая другая страна, может решать, что лучше для нее, формировать альянсы и налаживать сотрудничество. Что касается отношений с ЕС, то Турция остается страной-кандидатом, что предусматривает некоторые ограничения. Петер Стано, пресс-секретарь МИД ЕС

Напомним, что ранее новостное агентство Блумберг со ссылкой на собственные источники сообщило о том, что Турция подала заявку на вступление в БРИКС.

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Фото и видео: European Commission