Турция остается кандидатом в ЕС, несмотря на заявку на членство в БРИКС

Анкара остается кандидатом на членство в Европейский союз, несмотря на заявку на членство в БРИКС. Соответствующее заявление сделал официальный представитель министерства по иностранным делам Евросоюза Петер Стано на регулярном брифинге с журналистами в Брюсселе. Иностранный дипломат указал на то, что у ЕС и Турции имеется общий таможенный союз, а также выгодные торговые отношения.
Турция, как и любая другая страна, может решать, что лучше для нее, формировать альянсы и налаживать сотрудничество. Что касается отношений с ЕС, то Турция остается страной-кандидатом, что предусматривает некоторые ограничения.
Петер Стано, пресс-секретарь МИД ЕС
Напомним, что ранее новостное агентство Блумберг со ссылкой на собственные источники сообщило о том, что Турция подала заявку на вступление в БРИКС.
ЕС отправил Украине 1,4 миллиарда евро из доходов от российских активов.
Фото и видео: European Commission
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все