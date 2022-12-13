Турция не ратифицирует протокол по членству Швеции и Финляндии в НАТО

Мевлют Чавушоглу рассказал о процессе обсуждения заявок северных стран.

Турция не ратифицирует протокол по членству Швеции и Финляндии в состав Североатлантического военного альянса. Соответствующее заявление в ходе совместной пресс-конференции с венгерским коллегой Петером Сийярто сделал глава внешнеполитического ведомства Турции Мевлют Чавушоглу. Дипломат призвал власти в Хельсинки и Стокгольме удовлетворить требования Анкары по безопасности, которые оговорены в трехстороннем меморандуме. Власти Турции готовы вернуться к переговорам по членству в НАТО северных государств только в этом случае. Однако на текущий момент страна не может поддержать заявки. При этом, Анкара более позитивно смотрит на заявку Финляндии, чем Швеции по вступлению в военный блок.

Мы не можем сказать "да" их членству в НАТО, пока наши требования не будут выполнены. Парламент в текущих реалиях не ратифицирует этот протокол. Cтраны-кандидаты обязаны учитывать позицию Анкары в этой сфере. Мевлют Чавушоглу, глава МИД Турции

В Турции не видят смысла во встречах с Финляндией и Швецией по вопросу вступления в НАТО.

Фото и видео: YouTube / Mevlüt Çavuşoğlu