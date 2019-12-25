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Фигуристка Туктамышева поделилась "бабскими" секретами красоты
Сегодня, 10:38
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Alena_Zinovieva

Фигуристка Туктамышева поделилась "бабскими" секретами красоты

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В категорию "must have" для макияжа она отнесла консилер, румяна, тушь, карандаш для бровей и губ и блеск.

Российская фигуристка  Елизавета Туктамышева опубликовала в Instagram "абсолютно бабский пост", в котором поделилась с подписчицами секретами красоты. Спортсменка рассказала, что в категорию "must have" для ее обязательного повседневного макияжа входят консилер, румяна, тушь, карандаш для бровей и губ и блеск.

Также девушка рассказала, когда у нее есть время, она пользуются "тяжелой артиллерией" – подводкой, хайлайтером и тенями. Елизавета призналась, что обожает рисовать стрелки и пообещала опубликовать видео, как она делает ежедневный макияж.

Ранее фигуристка Бойкова показала, как качает мозг и мышцы в изоляции.

Фото: Instagram / liza_tuktik

Теги: елизавета туктамышева, секреты красоты, фигурное катание
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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