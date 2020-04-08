Фигуристка Бойкова показала, как качает мозг и мышцы в изоляции

Спортсменка заявила, что у нее появилось гораздо больше времени для саморазвития.

Петербургская фигуристка Александра Бойкова опубликовала в Instagram новый пост, в котором показала, как проводит время дома в период самоизоляции.

"Не выходи из комнаты, не совершай ошибку... Эти строки из стихотворения Иосифа Бродского сейчас актуальны, как никогда", - написала спортсменка в комментарии к посту.

На видео Бойкова показала упражнения для укрепления и растяжки мышц. В частности, девушка села на шпагат, сделала ягодичный мостик и выполнила несколько приседов.

Кроме того, спортсменка не забывает и про упражнения для главной мышцы нашего организма – мозга. На появившемся в сети фото фигуристка, подняв вверх ногу с книгой, читает.

"Появилось гораздо больше времени для саморазвития, и, пожалуй, это большой плюс", - отметила девушка.

Напомним, Александра Бойкова родилась и живет в Санкт-Петербурге. На льду она выступает в паре с Дмитрием Козловским. Фигуристы являются чемпионами Европы (2020), бронзовыми призерами чемпионата Европы (2019), чемпионами России (2020) и серебряными призерами юниорского чемпионата мира (2017).

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Фото, видео: Instagram / aleksandraboikova