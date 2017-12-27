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Тучков мост на выходные по ночам закрыли для движения
Сегодня, 11:10
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nadiputintseva
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Тучков мост на выходные по ночам закрыли для движения

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Точная причина закрытия не сообщается.

В Петербурге на выходные для проезда по ночам будет закрыт Тучков мост. Об изменениях сообщили в пресс-службе "Мостотреста".

Известно, что по мосту нельзя будет перебраться с одного острова на другой  в ночь с 20:01 на 21.01 и с 21.01 на 22.01 с 00:00 до 06:00. Точную причину закрытия в организации не называют. Предположительно, две ночи там будут проводиться работы по замене электроопор.

Напомним, 19 января движение трамваев и троллейбусов остановилось из-за того, что упала опора контактной сети. Она сломалась ровно по сварному шву, предположительно из-за низкого качества метала. 

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Теги: новости спб , перекроют тучков мост
Категории: Новости СПб

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