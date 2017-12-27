По Тучкову мосту возобновлено движение троллейбусов и трамваев

Неполадки устранили за 12 часов.

В первый день рабочей недели возобновилось движение трамваев и троллейбусов по Тучкову мосту. В пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры сообщили, что за минувшие выходные, упавшую опору, вернули на свое место, а сеть снова восстановлена.

19 января Piter.tv сообщал, что электронный транспорт неожиданно сменил направление и начал ездить в обход моста. "Горэлектротранс" предупредил жителей об изменениях, однако не сообщил причину. Позднее стало известно, что во время планового разведения моста упала одна из опор электропередач.

21 января "Мостотрест" сообщил о том, что мост не будет работать шесть ночных часов в субботу и в воскресенье, в связи с проведением работ по замене электроопор.

Сегодня в 05:00 утра состоялась комиссия совместно с СПб ГУП "Горэлектротранс" по вопросу движения. Было принято решение восстановить движение троллейбусов и трамваев по Тучкову мосту.