Анн Линде пообщалась с пранкерами, говорившими от имени Юлии Навальной.

The Ttela: Глава МИД Швеции раскрыла российским пранкерам гостайну. Аналитик газеты Руне Ланестранд подверг критике министра внешнеполитического ведомства, а также по совместительству председателя ОБСЕ Анн Линде, которую разыграли известные российские блогеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус). Ранее они поговорили с чиновницей якобы от имени супруги оппозиционера Алексея Навального. Пранкеры попросили Швецию профинансировать ФБК (Минюст РФ внес организацию в реестр иноагентов, также организация признана экстремистской). Средства нужны для проведения нового коррупционного расследования. Линде уточнила, что Стокгольм имеет 38 млн евро на поддержку гражданского общества на следующие пять лет.

Неужели у нас такой безнадежно тупой министр иностранных дел, что ее настолько легко обмануть, а в обычном разговоре по телефону она выдает государственные тайны, в иных обстоятельствах засекреченные? сообщение Руне Ланестранд

Линде предложила пранкерам обратиться через посольство Швеции или напрямую, так как сейчас не обладает "техническими деталями". В местном издании полагают, что глава МИД выдала иностранцам детали политических сделок между странами. Ланестранд полагает, что глава МИД Швеции открыто сообщает собеседникам, что деньги местных налогоплательщиков "втихомолку переводятся" на счета в РФ через третью страну.

Пранкеры Вован и Лексус разыграли Зеленского от имени Кличко.

Фото: МИД России