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На балконе квартиры по Большевиков полиция нашла труп в простыне
Сегодня, 9:20
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lesjasap
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На балконе квартиры по Большевиков полиция нашла труп в простыне

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В Невском районе Петербурга полиция расследует дело об убийстве хозяина квартиры на Большевиков.

В Невском районе Петербурга полиция обнаружила прикрытый труп. Мертвое тело находилось на балконе квартиры по проспекту Большевиков, 11/19. У представителей закона уже есть понимание того, кто мог совершить данное преступление.
 
Отмечается, что погибший был накрыт простыней. Его нашли в шесть часов вечера  февраля. Оперативника удалось быстро установить личность жертвы. Им оказался 30-летний петербуржец, владелец данной жилплощади. На теле мужчины были множественные следы от побоев. ссадины и синяки. 
 
В настоящее время по подозрению в убийстве задержан 32-летний знакомый погибшего. Он проведет в изоляторе двое суток до предъявления обвинения. 
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Теги: балкон , невский район , проспект большевиков , простыня , труп
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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