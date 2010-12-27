На балконе квартиры по Большевиков полиция нашла труп в простыне

В Невском районе Петербурга полиция расследует дело об убийстве хозяина квартиры на Большевиков.

В Невском районе Петербурга полиция обнаружила прикрытый труп. Мертвое тело находилось на балконе квартиры по проспекту Большевиков, 11/19. У представителей закона уже есть понимание того, кто мог совершить данное преступление.

Отмечается, что погибший был накрыт простыней. Его нашли в шесть часов вечера февраля. Оперативника удалось быстро установить личность жертвы. Им оказался 30-летний петербуржец, владелец данной жилплощади. На теле мужчины были множественные следы от побоев. ссадины и синяки.

В настоящее время по подозрению в убийстве задержан 32-летний знакомый погибшего. Он проведет в изоляторе двое суток до предъявления обвинения.