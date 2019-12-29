Видео: трубу с кипятком прорвало на Лиговском проспекте

Информации о пострадавших нет.

Во Фрунзенском районе в воскресенье вечером прорвало трубу с кипятком. Корреспондент Piter.TV прислал видео с места происшествия.

Коммунальная авария произошла на Лиговском проспекте, 212В. Специалисты уже проводят работы по ее ликвидации.

Судя по кадрам, движение на проспекте не перекрыто. Рядом с местом происшествия находится спортивная школа олимпийского резерва № 1 Фрунзенского района.

Ранее мы рассказывали, что "Теплосеть" переходит на режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды в Петербурге.

Видео: Piter.TV