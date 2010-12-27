Троллейбусы маршрутов №№ 1, 22, 43 будут курсировать по другому пути

В Петербурге некоторые троллейбусы изменят схемы следования.

21 октября с 00.00 до 05.30 закроют троллейбусное движение на Хасанской улице у проспекта Наставников. В связи с этим изменятся трассы троллейбусных маршрутов №№ 1, 22, 43. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГУП "Горэлектротранс".

Так, троллейбусы маршрута №1 начнут следовать от к/ст "Ординарная улица" по действующей трассе до к/ст "Улица Коммуны".

Троллейбусы маршрута №22 будут курсировать от к/ст "Площадь Труда" по действующей трассе до к/ст "Улица Коммуны".

Троллейбусы маршрута №43 стартуют от к/ст "Боткинская улица" по действующей трассе до проспекта Энтузиастов, затем по проспекту Энтузиастов, проспекту Наставников, проспекту Косыгина до к/ст "Улица Коммуны".

Отметим, что с 00.00 до 06.00 этого же дня перекроют троллейбусное движение на Звездной улице. Троллейбусы маршрута №45 в указанный промежуток времени будут следовать от к/ст "Проспект Героев" по действующей трассе до к/ст "Московская площадь".