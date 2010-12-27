Троллейбусы №№ 3 и 8 изменят маршруты с 14 по 19 августа из-за ремонта канализации

Работы будут вести возле дома №8-10 на 1-й Красноармейской улице.

До конца текущей недели троллейбусы №№ 3 и 8 изменят свои маршруты. Это связано с аварийными работами на 1-й Красноармейской улице в Адмиралтейском районе Петербурга. Возле дома №8-10 будут ремонтировать канализационную сеть, сообщила пресс-служба СПб ГУП "Горэлектротранс".

Работы будут вести с 14 августа (10:00) до 19 августа (5:00). Троллейбусы проследуют следующим образом:

№3: от к/ст "Улица Маршала Тухачевского" по действующей трассе до Кирочной ул., далее по Кирочной ул., Суворовскому пр., Лафонской ул., ул. Бонч-Бруевича (обратно: по Тульской ул.) до конечной станции "Тульская улица"; №8: от к/ст "Троллейбусный парк №2" по действующей трассе до Кирочной ул., далее по Кирочной ул., Суворовскому пр., Лафонской ул., ул. Бонч-Бруевича (обратно: по Тульской ул.) до конечной станции "Тульская улица".

Ранее Piter.TV сообщал о том, что Троллейбусы не будут ходить по Казанской улице 14 августа из-за съемок фильма.

Фото: Pixabay