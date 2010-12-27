Шествие "Невский парад" изменит маршруты троллейбусов № 28 и 33 на один час

Троллейбусное движение изменит свое направление 8 мая с 14:00 до 15:00.

Торжественное шествие "Невский парад", посвященное Дню Победы, 8 мая изменит маршруты троллейбусов № 28 и 33 на один час. Так, с 14:00 до 15:00 нельзя будет проехать до проспекта Пятилеток, проспекта Большевиков и улицы Подвойского. Об этом сообщает пресс-служба СПб ГУП "Горэлектротранс".

Пассажиров просят заранее выбирать маршрут и следить за движением троллейбусов с 14:00 до 15:00 8 мая.

№28 будет следовать в это время: от конечной станции "Р. Оккервиль" по улице Дыбенко, проспекту Большевиков и по действующей трассе до конечной станции метро "Ломоносовская";

№33: от конечной станции "Таллинская улица" по улице Стахановцев, Заневскому проспекту, мосту Александра Невского, Невскому проспекту до конечной станции "Суворовский проспект" (обратно: по Суворовскому проспекту, Тульской улице, Большеохтинскому мосту, Новочеркасскому проспекту, Таллинской улице).

Ранее мы писали, что в центре Петербурга перекроют движение из-за репетиций Парада Победы.

Фото: pixabay.com