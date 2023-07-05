Троих высокопоставленных сотрудников крымского УФСИН задержали по подозрению во взятках

Им вменяется получение взяток группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.

Троих высокопоставленных сотрудников крымского УФСИН задержали в Симферополе по подозрению во взятках. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по республике.

В ведомстве уточнили, что задержаны замначальника крымского УФСИН и сотрудники двух СИЗО. Им вменяется получение взяток группой лиц по предварительному сговору в крупном размере за покровительство фирме, которая доставляла посылки в изоляторы без проверки. Также была задержана и директор фирмы. По местам их работы проведены обыски, идет следствие.

Ранее мы сообщали, что Египет экстрадировал в Россию обвиняемого в даче взятки.

Видео: Telegram / Следком Крыма и Севастополя