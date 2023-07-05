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Троих высокопоставленных сотрудников крымского УФСИН задержали по подозрению во взятках

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Им вменяется получение взяток группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.

Троих высокопоставленных сотрудников крымского УФСИН задержали в Симферополе по подозрению во взятках. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по республике.

В ведомстве уточнили, что задержаны замначальника крымского УФСИН и сотрудники двух СИЗО. Им вменяется получение взяток группой лиц по предварительному сговору в крупном размере за покровительство фирме, которая доставляла посылки в изоляторы без проверки. Также была задержана и директор фирмы. По местам их работы проведены обыски, идет следствие.

Ранее мы сообщали, что Египет экстрадировал в Россию обвиняемого в даче взятки.

Видео: Telegram /  Следком Крыма и Севастополя

Теги: взятки, задержание, севастополь, ск рф, уфсин
Категории: Лента новостей, Новости России,

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