Египет экстрадировал в Россию обвиняемого в даче взятки

Подозреваемый сейчас находится в Москве.

Египетские власти передали российским коллегам россиянина Владимира Гукаленко, обвиняемого в даче взятки должностному лицу. Об этом рассказали представители Генеральной прокуратуры страны. В надзорном ведомстве объяснили, что преступление было зафиксировано правоохранителями еще в апреле 2018 года. Тогда подозреваемый около деревни Сеньково Велижского района Смоленской области дал денежные средства в размере 36 тысяч сотруднику пограничной службы. При этом фигурант расследования действовал по предварительному сговору вместе с подельниками. За материальное вознаграждение должностное лицо должно было пропустить через государственную границу четыре транспортных средства злоумышленников. Преступники пытались перевести нелегальные продукты питания. По факту инцидента ведется уголовное дело по части 4 статьи 291 УК РФ В настоящее время после слаженной работы сотрудников ФСИН России и российского бюро Интерпола мужчина доставлен в Москву.

В Россию из Парагвая экстрадируют скрывавшегося 20 лет участника банды.

Фото и видео: Telegram / Генпрокуратура России