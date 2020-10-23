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Египет экстрадировал в Россию обвиняемого в даче взятки

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Подозреваемый сейчас находится в Москве.

Египетские власти передали российским коллегам россиянина Владимира Гукаленко, обвиняемого в даче взятки должностному лицу. Об этом рассказали представители Генеральной прокуратуры страны. В надзорном ведомстве объяснили, что преступление было зафиксировано правоохранителями еще в апреле 2018 года. Тогда подозреваемый около деревни Сеньково Велижского района Смоленской области дал денежные средства в размере 36 тысяч сотруднику пограничной службы. При этом фигурант расследования действовал по предварительному сговору вместе с подельниками. За материальное вознаграждение должностное лицо должно было пропустить через государственную границу четыре транспортных средства злоумышленников. Преступники пытались перевести нелегальные продукты питания. По факту инцидента ведется уголовное дело по части 4 статьи 291 УК РФ В настоящее время после слаженной работы сотрудников ФСИН России и российского бюро Интерпола мужчина доставлен в Москву.

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Фото и видео: Telegram / Генпрокуратура России

Теги: взяточничество, генпрокуратура, египет, ирина волк, коррупция, мвд, экстрадиция
Категории: Лента новостей, Тема дня, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России, Мировые новости,

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