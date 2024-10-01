Трое новосибирцев предстанут перед судом за продажу контрафактных сигарет

Подозреваемые арестованы.

За торговлю контрафактными сигаретами на территории города Новосибирска ожидают суда трое мужчин. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники пресс-службы российских правоохранительных органов по региону. Специалисты установили, что немаркированную табачную продукцию злоумышленники купили в Московском регионе. Когда нелегальный товар прибывал, то сообщники наносили поддельные акцизные марки на пачки, а затем реализовывали их в торговых помещениях и гаражных боксах, находящихся в Кировском районе областного центра. Криминальная деятельность была прекращения благодаря усилиям полиции в октябре 2023 года.

В ходе обысков по местам проживания изъято более 120 тысяч пачек немаркированной табачной продукции иностранного происхождения. Общая стоимость изъятой партии превысила 15 млн рублей. пресс-служба МВД РФ по региону

Фигуранты расследования отправлены под стражу. В их отношении ведутся уголовные дела по части 6 статьи 171.1 и части 6 статьи 327.1 УК РФ.

Под Петербургом в аварии с участием мопеда, грузовика и "легковушки" пострадал ребенок.

Фото и видео: МВД Медиа