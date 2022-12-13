Трое мужчин украли три шоколадки и избили продавщицу в Москве

Пострадавшая находится в больнице.

Правоохранительные органы российской столицы рассказали журналистам о том, что трое преступников украли из продуктового магазина три шоколадки, после чего избили сотрудницу учреждения. Инцидент произошел 6 апреля. Один из злоумышленников положил сладкую продукцию себе в карман, но эти действия заметила продавщица по имени Имилия А.. В этот момент девушка занималась выкладкой товара на полки. Она попросила посетителя положить шоколад на место.

Мужчина начал кричать на нее матом, а потом кинул калошей и упаковкой риса, которая попала в голову продавщице. Она начала вызывать полицию, после чего ее ударили по лицу, и она потеряла сознание. источник РЕН ТВ

В результате конфликта пострадвшая была госпитализирована с множественными травмами. Преступники покинули магазин, так и не заплатив за шоколад. По факту произошедшего полиция проводит проверку.

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Фото и видео: Telegram / 112