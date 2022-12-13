Москвич лишился 50 тысяч долларов при попытке обменять их на рубли

Возбуждено уголовное дело по факту грабежа.

Житель российской столицы лишился крупной суммы денежных средств при попытке обмена иностранной валюты на рубли. Об этом сообщили журналисты Telegram-канала 112. Специалисты уточнили, что 22-летний житель города пришел в пункт обмена для того, чтобы за доллары получить рубли по выгодному курсу. Пострадавший пояснил, что нашел для себя "партнеров" по сделке через объявления в социальных сетях (мессенджере). В результате во время операции клиенты напали на него и отобрали средства. Преступление было совершено вечером 4 апреля на территории нежилого помещения. Инцидент попал на кадры с уличной камеры видеонаблюдения.

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В кадре показано, что пострадавший находился в помещении со своим знакомым и двумя подругами, когда вошли трое неизвестных. Молодые люди начали диалог об обмене денежных средств, после чего знакомый пострадавшего вышел на улицу в компании одного из неизвестных. А двое других - начали избивать обладателя крупной суммы. В настоящее время над ситуацией разбираются правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело по статье за грабеж, организованной членами ОПГ в особо крупном размере. В общей ложности молодой человек лишился 4 200 900 рублей.

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Фото и видео: Telegram / 112