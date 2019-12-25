На Пулковском шоссе водитель такси врезался в забор вместе с тремя пассажирками в салоне

Женщинам потребовалась помощь врачей.

Днем 25 августа на Пулковском шоссе произошло ДТП с участием "Яндекс. Такси". В сети появились фотографии с места происшествия.

По словам очевидцев, таксист, пытаясь повернуть направо, не справился с управлением и врезался в забор. В результате происшествия пострадали три пассажирки такси. Их увезли в больницу с легкими ушибами и растяжениями.

Ранее мы писали, что число жертв массовой аварии на КАД Петербурга возросло.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Жак Фус