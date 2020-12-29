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Благовещенский, Дворцовый и Троицкий мосты перекрыли для пешеходов

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Автомобили по переправам все еще пропускают.

Благовещенский, Дворцовый и Троицкий мосты перекрыли для пешеходов около 13.30 в субботу, 23 января.

Как стало известно Piter.TV, на данный момент по Дворцовому можно пройти только в сторону Васильевского острова, Благовещенский перекрыт наоборот со стороны Васильевского острова, но не пускают на переправу только людей – автомобили проезжают в сторону центра. Троицкий мост перекрыт для людей целиком.

Напомним, что станции метро "Невский проспект" и "Адмиралтейская" закрыты на выход.

Видео: Piter.TV

Теги: мост, перекрытие
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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