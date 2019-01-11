Три человека пострадали в результате обстрела Буденновского района Донецка

Мэр города также рассказал о повреждениях в Ворошиловском районе.

Три человека из мирного населения города пострадали в результате обстрела Буденновского района Донецка со стороны Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление сделано в Telegram-канале местного штата по территориальной обороне в Донецко народной республике. На текущий момент известно, что прямые попадания боеприпасов зафиксированы в учебном корпусе Академии управления, а также в жилом многоквартирном здании, расположенного в Ворошиловском районе. Информацию об этом подтвердил мэр Алексей Кулемзин.

Последствия обстрела Ворошиловского района: прямое попадание в учебный корпус № 6 Академии управления; прямое попадание в многоквартирный дом по улице Челюскинцев. Алексей Кулемзин, мэр Донецка

Чиновник добавил, что также властями было зафиксировано обрушение в многоквартирном доме по улице Щорса, речь идет о нарушении конструкций между первым этажом и подвальным помещением. Дополнительно там повреждено остекление. Повреждение получил и местный медицинский центр "МедЭстет", а также остановочный павильон "Студгородок" и троллейбусная контактная линия.

ООН фиксирует перебои с подачей воды в Донецке.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости