Три человека из мирного населения города пострадали в результате обстрела Буденновского района Донецка со стороны Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление сделано в Telegram-канале местного штата по территориальной обороне в Донецко народной республике. На текущий момент известно, что прямые попадания боеприпасов зафиксированы в учебном корпусе Академии управления, а также в жилом многоквартирном здании, расположенного в Ворошиловском районе. Информацию об этом подтвердил мэр Алексей Кулемзин.
Последствия обстрела Ворошиловского района: прямое попадание в учебный корпус № 6 Академии управления; прямое попадание в многоквартирный дом по улице Челюскинцев.
Алексей Кулемзин, мэр Донецка
Чиновник добавил, что также властями было зафиксировано обрушение в многоквартирном доме по улице Щорса, речь идет о нарушении конструкций между первым этажом и подвальным помещением. Дополнительно там повреждено остекление. Повреждение получил и местный медицинский центр "МедЭстет", а также остановочный павильон "Студгородок" и троллейбусная контактная линия.
ООН фиксирует перебои с подачей воды в Донецке.
Фото и видео: Telegram / РИА Новости
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