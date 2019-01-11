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ООН фиксирует перебои с подачей воды в Донецке

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Стефан Дюжаррик рассказал о гуманитарной проблеме на подконтрольной РФ территории.

ООН фиксирует перебои с подачей воды, отопления и электричества в Донецке. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в штаб-квартире Всемирной организации в Нью-Йорке сделал официальный представитель генерального секретаря Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик. Чиновник пояснил, что получил данные о сотрудников гуманитарной миссии, которые находятся в регионе конфликта. Он пояснил, что ракетные обстрелы привели к повреждению жилых зданий, объектов энергетической инфраструктуры, а также детских садов, школ, больниц.

В последние дни участились инциденты, касающиеся воздействия на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру по обе стороны линии фронта в районе Донецка Десятки гражданских лиц погибли и были ранены.

Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

В ООН осудили нападение на главу Русского дома в ЦАР.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций

Теги: гуманитарный кризис, донецк, оон, стефан дюжаррик
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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