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Три человека погибли при ДТП в Великобритании

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Еще один пострадавший госпитализирован с места аварии.

Три человека погибли при ДТП в Великобритании. Об этом рассказали представители правоохранительных служб из графства Эссекс. Известно, что автомобильная авария зафиксирована на трассе М-25 на юго-востоке страны. Столкнулись легковушка и микроавтобус. Все жертвы скончались на месте трагедии. Еще один человек был госпитализирован медиками в больницу. Сейчас за его жизнь борются специалисты.

В настоящее время полицейские арестовали водителей транспортных средств.

Глава Минобороны Британии заявил о возможном возвращении "Аль-Каиды" (запрещенная на территории РФ террористическая организация).

Видео: YouTube / The Independent

Теги: великобритания, микроавтобус, эссекс
Категории: Мировые новости, ДТП, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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