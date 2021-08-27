Трэш-стример Евгений Дмитерко (Маэстро), обливший женщину перцовкой, на допросе не признал вину

Российский трэш-стример Евгений Дмитерко, известный под ником Маэстро, не стал признавать свою вину в том, что накануне облил женщину-инвалида из перцового баллончика. Во время допроса в правоохранительных органах мужчина во всем обвинил своего коллегу по блогу. Он сослался на Игоря Маслова, известного как Репейник.
Я один раз сделал, но я не хотел.
допрос Евгения Дмитерко
По словам подозреваемого, зачинщиком розыгрыша был его напарник. Именно он якобы велел Маэстро напасть на пострадавшую. Во время допроса мужчина назвал Репейника своим работодателем, так как трэш-стрим выпускался именно на его YouTube-канале. Маэстро заявил, что в момент совершения преступления находился "на работе".
Судебное следствие по делу избившего девушку в прямом эфире блогера Mellstroy возобновили.
Видео: МВД России
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