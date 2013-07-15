Распыливших баллончик в лицо женщине в парке Москвы задержали

Подозреваемыми оказались треш-стримеры.

Распыливших баллончик в лицо женщине в Измайловском парке Москвы задержали. Об этом рассказали представители региональной прокуратуры. В отношении подозреваемых ведется уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ. По данным правоохранительных органов, фигуранты расследования являются треш-стримерами. Оперативники вломились в квартиры блогеров в тот момент, когда они вели онлайн-трансляцию. Ранеее блогеры отказались открывать дверь представителям закона.

Ранее по социальным сетям распространился ролик, на котором несколько взрослых мужчин издеваются над женщиной. После этого один из шутников выпустил струю из перцового баллона прямо в лицо пострадавшей. В СМИ заявили, что нападение организовал YouTube-блогер Репейник.

По требованию прокуратуры возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ по факту хулиганских действий мужчин, распыливших содержимое перцового баллончика в сторону женщины в Измайловском парке. пресс-служба прокуратуры

Ход расследования контролируется прокуратурой города. О пострадавшей известно то, что ей 55 лет и она является инвалидом.

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