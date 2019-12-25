Трёхмерная панорама "Память говорит. Дорога через войну"

Панорама будет работать до 30 ноября.

На двух тысячах квадратных метров организаторы воссоздали события 1941-1945 годов. Дорога берёт свой путь от деревни под Брянском, далее идет через окопы Лужского рубежа и тульские заводы на берег Волги, в Сталинград. Далее приводит на крышу Рейхстага в 1945 году. На протяжении всего пути зрители буквально погружаются в события тех лет. В панораму входят полноразмерные макеты самолётов, танков и артиллерии, которые можно даже потрогать.

Место: Общественное пространство "Севкабель Порт" (Кожевенная линия, д. 40)

Цена: 100-200 рублей. Бесплатное посещение – детям до 18 лет и льготным категориям граждан

Возрастное ограничение: 6+

Фото: Piter.TV