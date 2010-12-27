В Ленобласти 3-летняя девочка надкусила градусник

Трехлетнюю жительницу Тихвина доставили в больницу с подозрением на отравление отравлению ртутью. По информации Следственного комитета, за ребенком не уследила бабушка.
Известно, что инцидент произошел во вторник 30 октября. Малышка находилась в гостях у своей бабушки на Вокзальной улице в Ефимовском поселке. Девочка нашла и решила погрызть ртутный градусник.
Ребенка с подозрением на отравление ртутью срочно доставили в больницу. О состоянии пострадавшей не сообщается.
Напомним, ранее Piter.tv писал, что девочка, искусанная львицей в цирке на Кубани, находится в коме.
Фото: Pixabay