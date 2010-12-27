В Ленобласти 3-летняя девочка надкусила градусник

О состоянии ребенка не сообщается.

Трехлетнюю жительницу Тихвина доставили в больницу с подозрением на отравление отравлению ртутью. По информации Следственного комитета, за ребенком не уследила бабушка.

Известно, что инцидент произошел во вторник 30 октября. Малышка находилась в гостях у своей бабушки на Вокзальной улице в Ефимовском поселке. Девочка нашла и решила погрызть ртутный градусник.

Ребенка с подозрением на отравление ртутью срочно доставили в больницу. О состоянии пострадавшей не сообщается.

Напомним, ранее Piter.tv писал, что девочка, искусанная львицей в цирке на Кубани, находится в коме.

Фото: Pixabay