Травматолог из Петербурга совершил 118 прыжков с парашютом

Специалист не связывает свое увлечение с профессией и рассказывает, что это была мечта детства.

Петербург богат на интересных жителей. Так, например, "Петербургский дневник" узнал, что врач травматолог-ортопед Городской больницы № 38 им. Семашко Антон Подсонный уже совершил 118 прыжков с парашютом и не собирается останавливаться.

Тридцатипятилетний специалист уже получил высшую профессиональную квалификацию по своей специальности, защитил кандидатскую диссертацию и отработал полтора года в "красной" зоне больницы им. Семашко в Пушкине. При всех своих заслугах врач имеет, казалось бы, необычное для травматолога увлечение – он любит прыгать с парашютом. Хоть этот спорт не входит в десятку экстремальных видов, но и не стоит рядом с шахматами и бегом трусцой.

Но я свое увлечение не связываю со своей профессией, это была мечта с детства. Я жил в Башкирии и как-то увидел, как производится высадка парашютистов. Мне казалось это очень красивым и недосягаемым, но я никогда не думал, что смогу этим заниматься. Для меня прыжковый день – это вот представьте, что живете-живете себе спокойно, а потом будто попадаешь в стиральную машину – и выходишь полностью новый. Ты на какой-то миг забываешь обо всем, даже о работе, о семье. Ты полностью концентрируешься на прыжке, твоя задача – думать только об этом. И потом эта эйфория длится очень долго, кайф – недели на две точно хватает. поделился Антон Подсонный

С 2014 года специалист совершил 118 прыжков и получил международное удостоверение категории В. С этим документом теперь врач может приехать в любую точку страны, где проводят прыжки с парашютом, и прыгать без дополнительных формальностей.

Пдсонный также рассказал, что профессия несколько раз пригодилась на аэродроме, когда люди ломали конечности и таз во время неудачного приземления.

Оказываем первую помощь и вызываем скорую. Иногда и ко мне в больницу везут наших людей людей с аэродрома. Хорошо ли, что рядом с ними врач? Наверное, да. Спокойнее, когда доктор рядом, я своей профессии не скрываю. отметил Антон

Помимо этого специалист ездить на мотоцикле, кататься на горных лыжах. По мнению семьи, можно всю жизнь проспать на диване, но так нельзя.

Работа есть работа, устаешь, конечно, но кроме работы существует своя жизнь. У меня семья, дети. Ну и какому ребенку будет интересно, если папа уставший приходит домой и целыми днями лежит на диване? Любому ребенку будет не интересно, скучно с такими родителями. уверен Подсонный

Напоследок специалист посоветовал не нарушать правила и соблюдать стандарты.

Соблюдай стандарт, выполняй определенные вещи, которые обязан делать. Тогда все будет хорошо. уверен травматолог

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