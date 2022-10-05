Трасс пообещала, что Британия никогда больше не будет зависеть от авторитарных режимов

Премьер Великобритании рассказала о том, что Запад не сделал достаточно для своей безопасности.

Премьер-министр Великобритании Элизабет Трасс пообещала, что Соединенное Королевство никогда больше не будет зависеть от авторитарных режимов. Соответствующее заявление чиновница сделала перед участниками ежегодного съезда местной Консервативной партии, проводимого в городе Бирмингеме. Она уточнила, что эта зависимость заключалась в поставках на территорию страны дешевых товаров и энергетических носителей.

Мы были слишком благодушны, мы не тратили достаточно средств на оборону. Мы попали в зависимость от авторитарных режимов, поставлявших нам дешевую энергию и дешевые товары. Элизабет Трасс, премьер Британии

Глава британского правительства добавила, что мир столкнулся с глобальным энергетическим кризисом, так как западные государства "все не делали" в достаточном количества ради обеспечения безопасности. Трасс пояснила, что Запад не выступал против Москвы оперативно, но сейчас страны делают так, чтобы зависимость никогда больше не повторилась.

Лидер лейбористов Стармер назвал премьера Трасс угрозой для британской экономики.

Фото и видео: YouTube / Guardian News