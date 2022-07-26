Трасс пообещала бороться с TikTok

В Британии хотят бороться с китайскими компаниями.

Глава внешнеполитического ведомства Великобритании Элизабет Трасс пообещала бороться с мобильным приложением TikTok от китайской компании. Для этого чиновница начнет принимать меры, направленные против иностранного предприятия. Соответствующее заявление министр сделала в рамках первых дебатов с бывшим главой Минфина Риши Сунаком.

Мы абсолютно точно должны принять меры, направленные против таких компаний. Мы должны ограничить объемы экспорта технологий… авторитарным режимам. И я веду разговоры по этому поводу со странами G7. Элизабет Трасс, глава МИД Британии

Напомним, что на прошлой неделе в Соединенном Королевстве состоялся пятый раунд голосования членов парламента от Консервативной партии по вопросу избрания лидера политического движения. Параллельно этот человек станет и премьер-министром Великобритании. По результатам гонки в финале остались два кандидата.

Сунак назван победителем теледебатов претендентов на пост премьера Британии.

Фото и видео: YouTube / Political TV