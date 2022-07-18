  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:11
123
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Сунак назван победителем теледебатов претендентов на пост премьера Британии

0 0

За него проголосовали 24% респондентов.

Бывший министр финансов Британии Риши Сунак назван победителем теледебатов претендентов на пост премьера страны. Об этом сообщает пресс-служба компании Opinum по итогам дебатов на телеканале ITV.

В опросе приняли участие тысяча человек. 24% из них назвали Сунака победителем теледебатов. Второе место занял глава комитета по иностранным делам Палаты общин парламента Том Тугендхат, набравший 19% голосов. Тройку лидеров замкнула замминстра торговли Пенни Мордонт, получившая 17%.

Ранее Трасс заявила о готовности встретиться с Путиным на G20.

Видео: YouTube / ITV News

 

Теги: великобритания, риши сунак, теледебаты
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии