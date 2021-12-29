Трасс ответила на вопрос о возможности принять украинских беженцев

Глава британского внешнеполитического ведомства Элизабет Трасс ответила на вопрос журналистов местного телеканала Sky News о возможности принять украинских беженцев в стране. Чиновница уточнила, что в настоящее время приоритетом для Лондона является возвращение своих граждан с территории возможного вооруженного конфликта. Ведущая спросила у гостьи о том, сколько граждан Украины Британия может принять у себя в случае необходимости.
Мы не на этом этапе... Мы работаем над гуманитарным ответом, с партнерами... Наш приоритет сейчас - обеспечить возвращение британских граждан, которые хотят вернуться.
Элизабет Трасс, глава МИД Британии
Напомним, что Запад последние несколько месяцев обвиняет РФ в существующих планах по эскалации конфликта вокруг Украины. В Москве категорически отрицают нападение и регулярно говорят о том, что страна никому не угрожает и не хочет вторгаться на территорию соседней страны.
Британская журналистка обвинила Трасс в невежестве на переговорах с Лавровым в Москве.
Фото и видео: YouTube / Sky News
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