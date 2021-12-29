Трасс ответила на вопрос о возможности принять украинских беженцев

Sky News взяла интервью у главы МИД Британии.

Глава британского внешнеполитического ведомства Элизабет Трасс ответила на вопрос журналистов местного телеканала Sky News о возможности принять украинских беженцев в стране. Чиновница уточнила, что в настоящее время приоритетом для Лондона является возвращение своих граждан с территории возможного вооруженного конфликта. Ведущая спросила у гостьи о том, сколько граждан Украины Британия может принять у себя в случае необходимости.

Мы не на этом этапе... Мы работаем над гуманитарным ответом, с партнерами... Наш приоритет сейчас - обеспечить возвращение британских граждан, которые хотят вернуться. Элизабет Трасс, глава МИД Британии

Напомним, что Запад последние несколько месяцев обвиняет РФ в существующих планах по эскалации конфликта вокруг Украины. В Москве категорически отрицают нападение и регулярно говорят о том, что страна никому не угрожает и не хочет вторгаться на территорию соседней страны.

Британская журналистка обвинила Трасс в невежестве на переговорах с Лавровым в Москве.

Фото и видео: YouTube / Sky News

