В Британии планируют решать проблему энергетического кризиса добычей энергоресурсов из Северного моря.

Сланцевый газ, добываемый из акватории Северного моря, поможет побороть энергетический кризис в Британии и станет основным помощником кабмина в борьбе с ростом стоимости жизни в стране. Соответствующее заявление министр по иностранным делам Элизабет Трасс сделала во время телевизионных предвыборных дебатов, которые транслировались на местном телеканале Sky News. Чиновница принимает участие в финальном туре на пост главы правящей Консервативной партии, который также займет должность премьер-министра Соединенного Королевства.

Я буду работать над тем, чтобы увеличить количество энергоресурсов, получаемых из Северного моря… Мы можем продвинуться в преодолении энергетического кризиса… … с помощью поставок сланцевого газа. Элизабет Трасс, глава МИД Британии

Напомним, что после начала специальной военной операции России по денацификации и демилитаризации Украины коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву. Нарушение логистических цепочек сказалось на росте стоимости топлива и продукты питания в европейском регионе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам местных домохозяйств.

Трасс пообещала не ездить на Тайвань, если станет премьером.

Фото и видео: YouTube / Sky News