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Трасс: Сланцевый газ поможет побороть кризис в Британии
Сегодня, 9:04
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Трасс: Сланцевый газ поможет побороть кризис в Британии

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В Британии планируют решать проблему энергетического кризиса добычей энергоресурсов из Северного моря.

Сланцевый газ, добываемый из акватории Северного моря, поможет побороть энергетический кризис в Британии и станет основным помощником кабмина в борьбе с ростом стоимости жизни в стране. Соответствующее заявление министр по иностранным делам Элизабет Трасс сделала во время телевизионных предвыборных дебатов, которые транслировались на местном телеканале Sky News. Чиновница принимает участие в финальном туре на пост главы правящей Консервативной партии, который также займет должность премьер-министра Соединенного Королевства. 

Я буду работать над тем, чтобы увеличить количество энергоресурсов, получаемых из Северного моря… Мы можем продвинуться в преодолении энергетического кризиса… … с помощью поставок сланцевого газа.

Элизабет Трасс, глава МИД Британии

Напомним, что после начала специальной военной операции России по денацификации и демилитаризации Украины коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву. Нарушение логистических цепочек сказалось на росте стоимости топлива и продукты питания в европейском регионе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам местных домохозяйств.

Трасс пообещала не ездить на Тайвань, если станет премьером.

Фото и видео: YouTube / Sky News

Теги: великобритания, северное море, сланец, сланцевый газ, элизабет трасс, энергетический кризис
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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