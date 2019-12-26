Трансляция празднования юбилея Русского музея собрала полмиллиона просмотров

Музей отметил своё 125 летие со дня основания.

Онлайн-трансляцию юбилея Русского музея посмотрели более 500 тысяч человек. В этом году ему исполняется 125 лет со дня основания.

С праздником музей поздравил директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, а также гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

В этом году музей также отметит 175 летие со дня рождения императора Александра III и 220 лет с момента завершения строительства Михайловского замка.

Напомним, что частные коллекции Александра III стали первыми в собрании Русского музея.

Ранее мы сообщили, что в Выборгском музее начинается онлайн-трансляция "Шведский Выборг".

Фото: Pixabay