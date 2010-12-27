В Петербурге намерены тратить по 500 млн рублей в год на ремонт трамвайных путей

Ранее такой статьи расходов не существовало.

Правительство Петербурга поделилось планами создания новой программы ремонта трамвайных путей за 500 млн рублей в год. Об этом сообщили "ТАСС" с ссылкой на начальника отдела ремонта дорог КРТИ Николая Рыжова.

В течение трех лет планируют ремонт на проспектах Солидарности, Просвещения, и Стачек, а также на Кронштадтской улице и Выборгском шоссе.

Ранее такая статья расходов не существовала. На данный момент в городе более 100 км трамвайных линий находятся в неудовлетворительном состоянии.

До конца 2019 года запланирован ремонт на проспекте Энгельса - улицы Сикейроса до Луначарского (1,2 км путей) и завершение капиталки на проспекте Авиаконструкторов. В 2020 будут заканчивать капитальный ремонт линии на Среднеохтинском проспекте.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что на двух перекрестках Васильевского острова заговорили светофоры. Голос будет дублировать сигналы светофоров для маломобильных групп населения. Например, слабовидящих пешеходов.

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