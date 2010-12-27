На двух перекрестках Васильевского острова заговорили светофоры

К ним подключили устройства звукового сопровождения.

Дирекция по организации дорожного движения подключила светофоры Васильевского острова к устройствам звукового сопровождения. Среди них светофоры на пересечении Среднего проспекта и 6-7 линий, а также на пересечении наличной улицы с Новосмоленской набережной и улицей Одоевского. Об этом сообщил пресс-центр администрации Петербурга.

Голос будет дублировать сигналы светофоров для маломобильных групп населения. Например, слабовидящих пешеходов.

Также в 2019 году установят еще 928 таких светофоров. Их перечень формируют на основании обращений петербуржцев.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что в метро "Комендантский проспект" человек потерял сознание.

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