Трамвай №52 изменит маршрут до конца лета

Это связано с ремонтом трамвайных путей.

Трамвай №52 изменит маршрут следования с 2 июля по 30 августа. Он будет двигаться от конечной остановки "Завод Северная верфь" по действующей трассе до проспекта Маршала Жукова, далее по Петергофскому шоссе до конечной станции "Улица Пограничника Гарькавого". Об этом сообщила пресс-служба СПб ГУП "Горэлектротранс".

Изменения связаны с ремонтом трамвайных путей. Ежедневно, кроме пятницы и субботы, с 23:30 до 04:50 будет закрываться трамвайное движение по проспекту Маршала Жукова от проспекта Ветеранов до Петергофского шоссе.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что марафон "Белые ночи" изменит движение трамваев и троллейбусов.

Фото: СПб ГУП "Горэлектротранс" / ВКонтакте