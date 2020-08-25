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Трамвай № 40 вернется на привычный маршрут с понедельника
Сегодня, 14:15
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Трамвай № 40 вернется на привычный маршрут с понедельника

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Теперь трамвай  будет ездить через станцию "Черная речка", Вяземский переулок и Большую Монетную улицу. 

В понедельник, 29 августа, трамвай № 40 вернется на привычный маршрут движения. Работы на Ушаковском мосту удалось завершить досрочно. Об этом сообщили в комитете по транспорту.

В период ремонта трамвай объезжал Петроградскую сторону, так как в данном районе меняли рельсы. Новые пути проложили на  Песочной набережной, набережной Карповки и Петропавловской улице.

Теперь трамвай  будет ездить через станцию "Черная речка", Вяземский переулок и Большую Монетную улицу. 

Ранее на Piter.tv: петербуржцы призывают Бастрыкина взять под контроль транспортную реформу.

Фото: пресс-служба ООО "ПК Транспортные системы"

Теги: петроградская сторона, работы на путях, ремонт путей, трамвай, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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