Трамвай № 40 вернется на привычный маршрут с понедельника

Теперь трамвай будет ездить через станцию "Черная речка", Вяземский переулок и Большую Монетную улицу.

В понедельник, 29 августа, трамвай № 40 вернется на привычный маршрут движения. Работы на Ушаковском мосту удалось завершить досрочно. Об этом сообщили в комитете по транспорту.

В период ремонта трамвай объезжал Петроградскую сторону, так как в данном районе меняли рельсы. Новые пути проложили на Песочной набережной, набережной Карповки и Петропавловской улице.

Теперь трамвай будет ездить через станцию "Черная речка", Вяземский переулок и Большую Монетную улицу.

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Фото: пресс-служба ООО "ПК Транспортные системы"