Трампа смутил ироничный комментарий Путина про поддержку Харрис

Экс-лидер Белого дома пошутил о словах президента Росси на ВЭФ о президентских выборах в США.

Бывший американский президент и действующий кандидат от Республиканской партии на предстоящих в ноябре 2024 года выборах главы государства Дональд Трамп, выступая перед сторонниками в Экономическом клубе Нью-Йорка, сообщил о том, что он лично не знает, как именно следует реагировать на ироничный комментарий российского президента Владимира Путина о поддержке вице-президента США Камалы Харрис. Ранее во время выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума во Владивостоке глава РФ указал на то, что так как лидера Белого дома Джо Байдена "сняли" с президентской гонки, то теперь Кремль якобы поддерживает его коллегу, Камалу Харрис. Затем Путин добавил, что в конечном итоге выбор остается за американскими избирателями.

Он поддержал Камалу. <...> Я не знаю, что именно говорить в связи с этим. Не понимаю, оскорблен ли я или он, наоборот, оказал мне услугу. Дональд Трамп, экс-глава США

Трамп пообещал закончить "войны за рубежом" в случае победы на выборах.

Фото и видео: YouTube / Donald J Trump