Президент заявил, что рост оборонных расходов не затронет Штаты.

Дональд Трамп рассказал об успехе США на саммите НАТО. На своей странице в Twitter он отметил, что рост оборонных расходов не затронет Штаты.

Трамп пожаловался на то, что фейковые СМИ пытаются всячески преуменьшить его достижения на саммите Альянса в Лондоне. Он сообщил, что хорошо поладил со всеми лидерами стран НАТО и заставил их повысить расходы на оборону в 2020 году на 130 млрд долларов и в 2024 — на 400 млрд долларов. При этом сами Штаты не будут увеличивать расходы.

"Никакого роста, только глубокое уважение", — заключил Трамп.

Ранее мы писали, что саммит НАТО начался с протестов.

Видео: YouTube / The White House