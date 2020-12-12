Pfizer и Moderna признаны США безопасными вакцинами от коронавируса.

Трамп заявил о начале вакцинации в США "менее чем через 24 часа". Об этом глава Белого дома сообщил подписчикам в своем Twitter-аккаунте. Он записал видеообращение. В нем президент заверил граждан страны в безопасности вакцин от компаний Pfizer и Moderna.

Pfizer и Moderna объявили, что их вакцины эффективны приблизительно на 95%, далеко за пределами ожиданий, эти вакцины также очень безопасны...Я горд сообщить, что мы обеспечили возможность того, чтобы эта вакцина была бесплатной для всех американцев Дональд Трамп, президент США

Политик заключил, что клинические испытания позволили говорить о том, что обе американские вакцины преодолели "золотой стандарт безопасности". При этом он назвал США первым государством, которое создала безопасную вакцину от коронавируса.

Напомним, что 11 декабря Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов одобрило вакцину, созданную американской компанией Pfizer и ее немецким партнером BioNTech. Местная компания Moderna также подала заявку FDA на лицензирование препарата для возможности экстренного использования. По словам Трампа, поставки вакцин по штатам уже ведутся. Первая вакцинация в США произойдет меньше, чем за сутки.

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Видео: Twitter / Donald Trump