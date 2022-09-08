Трамп заявил, что скоро может принять решение об участии в выборах

Эк-глава США считает, что его кандидатуре обрадуются многие американцы.

Бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что скоро может принять решение об участии в президентских выборах, которые состоятся на территории США в 2024 году. Соответствующее заявление политик сделал в эфире индийского телеканала NDTV. Гость эфира заметил, что очень многие люди будут счастливы, если это произойдет.

Все хотят, чтобы я баллотировался... Я лидирую в опросах, и в каждом опросе — и в опросах республиканцев, и в опросах демократов. Я думаю, что приму решение в самом ближайшем будущем. Дональд Трамп, экс-президент США

Напомним, что зять Трампа и его бывший советник Джаред Кушнер заявил СМИ о том, что Дональд Трамп рассматривает возможность снова баллотироваться в президенты в 2024 году. Помощник уточнил, что бывшему лидеру Белого дома "неприятно видеть, что происходит в стране".

Трамп назвал Байдена "врагом государства".

Фото и видео: NDTV