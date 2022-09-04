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Трамп назвал Байдена "врагом государства"

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Он ответил на последние высказывания президента США в свой адрес.

Бывший президент США Дональд Трамп назвал нынешнего американского лидера Джо Байдена "врагом государства". Об этом он заявил на митинге своих сторонников в Пенсильвании.

В четверг, 1 сентября, Байден обвинил Трампа и его движение Make America Great Again в экстремизме и угрозе основаниям страны. Экс-президент отметил, что речь нынешнего главы государства была полна ненависти и злобы. Также Трамп подчеркнул, что на следующее утро Байден забыл о своих словах.

Враг государства – это Байден и та группа, которая его контролирует, кружит вокруг него.

Дональд Трамп, экс-президент США

Ранее Трамп процитировал Ленина, рассуждая на тему честности выборов в США.

Видео: YouTube / The Independent

Теги: джо байден, дональд трамп, критика, президент сша, экс-президент
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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