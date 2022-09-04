Трамп процитировал Ленина, рассуждая на тему честности выборов в США

Во время своего выступления экс-президент произнес фразу, которую чаще приписывают Сталину.

Бывший президент США Дональд Трамп процитировал Владимира Ленина, рассуждая на тему честности выборов в США. Об этом он заявил на митинге своих сторонников в Пенсильвании.

Во время своего выступления Трамп произнес фразу, которую чаще приписывают Иосифу Сталину. Вероятно, экс-президент хотел произнести другую цитату.

Ленин сказал: "Тот, кто считает голоса, гораздо важнее кандидата". Пожалуй, выходит, что это правда. Дональд Трамп, экс-президент США

Отметим, что Ленину принадлежит следующая фраза: "Совершенно неважно, кто и как будет в партии голосовать; но вот что чрезвычайно важно, это - кто и как будет считать голоса".

Ранее мы сообщали, что Байден назвал Трампа экстремистом.

Видео: YouTube / The Independent